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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتخاب وزيرة الصحة رئيسا للدورة الـ67 للجنة الإقليمية للصحة العالمية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:21 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، اجتماع الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت على مدار يومين بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

واستهلت زايد كلمتها خلال ترؤسها الاجتماع، بتوجيه الشكر الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، قائلة: "أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وقالت الوزيرة، إن منظمة الصحة العالمية ستظل الركيزة الأولى والمهمة للدول في التعامل مع القضايا الصحية، مشيدة بالجهد المبذول والتعاون بين أعضاء اللجنة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تبادل المشاورات والخبرات المتراكمة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تشجيع البلدان على التضامن في المشاركة في التجارب الإكلينيكية سواء لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، أو للأمراض المختلفة، مشيرة إلى أهمية تكاتف الدول لتحقيق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه من أجل الأجيال القادمة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مبادرات الصحة العامة، والتي تعد ركيزة أساسية لحماية الشعوب، مؤكدة على ضرورة تشجيع الحكومات على الاستثمار في مبادرات الصحة العامة، وبرامج الرعاية الصحية العامة، لما له من تأثير إيجابي على الصحة العامة للشعوب ودعم الدول في مكافحة الكثير من الأمراض.

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