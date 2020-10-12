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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يتفقد سير العمل في 3 مراكز تكنولوجية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:44 م
نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، صباح اليوم، عددا من المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، وذلك بحضور الأستاذ مصطفى زين العابدين، مدير إدارة مركز المعلومات والتحول الرقمي، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكلٍ من "الفيوم، وسنورس، وطامية"، لمتابعة دورة العمل والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، وكذلك متابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والمباني بنطاق المراكز الثلاثة.

و خلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مناشدًا جميع المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 أكتوبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

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