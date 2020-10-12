نائب محافظ الفيوم يتفقد سير العمل في 3 مراكز تكنولوجية

نائب محافظ الفيوم يتفقد سير العمل في 3 مراكز تكنولوجية
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:44 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، صباح اليوم، عددا من المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، وذلك بحضور الأستاذ مصطفى زين العابدين، مدير إدارة مركز المعلومات والتحول الرقمي، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكلٍ من "الفيوم، وسنورس، وطامية"، لمتابعة دورة العمل والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، وكذلك متابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والمباني بنطاق المراكز الثلاثة.
و خلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مناشدًا جميع المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 أكتوبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكلٍ من "الفيوم، وسنورس، وطامية"، لمتابعة دورة العمل والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، وكذلك متابعة أعمال لجنة حصر المنشآت والمباني بنطاق المراكز الثلاثة.
و خلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، والتباعد الاجتماعي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مناشدًا جميع المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 أكتوبر الجاري منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.