«رسائل كلينتون» تكشف دعمها لتسليح الإرهابيين فى سوريا

كشفت الوثائق الالكترونية لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن مساهمتها في تسليح الإرهابيين في سوريا منذ عام 2016.وحسب ما قال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، الذى نشر هذه الرسائل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، روجت كلينتون لتسليح المعارضة الإسلامية لكن جماعات المعارضة السورية التي حصلت في النهاية على الأسلحة كان من بينها الإخوان والقاعدة وداعش.وفي سياق متصل، وحول الأحداث في ليبيا، أكد أسانج، أن هيلارى كانت تنظر إلى الإطاحة بالرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وتدمير مؤسسات الدولة فى ليبيا كورقة يمكن استخدامها للدخول في سباق الانتخابات الرئاسية.فيما أشار إلى أن الوثيقة الداخلية التى أعدت لـ"كلينتون" أواخر 2011 وتسمى "ليبيا، والتسلسل للأحداث تمثل توصيفًا زمنيًا لعملية تدمير ليبيا والتى كانت هيلارى كلينتون عنصرًا أساسيًا فيها".