رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«رسائل كلينتون» تكشف دعمها لتسليح الإرهابيين فى سوريا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:24 م
كلينتون
كلينتون
منار أحمد
طباعة
كشفت الوثائق الالكترونية لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن مساهمتها في تسليح الإرهابيين في سوريا منذ عام 2016.

وحسب ما قال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، الذى نشر هذه الرسائل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، روجت كلينتون لتسليح المعارضة الإسلامية لكن جماعات المعارضة السورية التي حصلت في النهاية على الأسلحة كان من بينها الإخوان والقاعدة وداعش.

وفي سياق متصل، وحول الأحداث في ليبيا، أكد أسانج، أن هيلارى كانت تنظر إلى الإطاحة بالرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وتدمير مؤسسات الدولة فى ليبيا كورقة يمكن استخدامها للدخول في سباق الانتخابات الرئاسية.

فيما أشار إلى أن الوثيقة الداخلية التى أعدت لـ"كلينتون" أواخر 2011 وتسمى "ليبيا، والتسلسل للأحداث تمثل توصيفًا زمنيًا لعملية تدمير ليبيا والتى كانت هيلارى كلينتون عنصرًا أساسيًا فيها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

أبرزهم مرسي والشاطر.. وجوه الخراب في رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية

«وثائق كلينتون» تكشف مخططًا «إخوانيًا- إسرائيليًا» لزعزعة مصر وليبيا

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ الدقهلية يفتتح عناية جراحة قلب الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تحتفل بإطلاق رواية ريم بسيوني «سبيل الغارق»

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»

الناشرين المصريين يكشف استعدادات إقامة معرض الأوبرا للكتاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مبادرات تنمية العادات القرائية.. غدًا