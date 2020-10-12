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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توضح دور الزائرة الصحية فى ظل كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:13 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن دور الزائرة الصحية والطبيب فى المدارس ودور العيادات المدرسية وعيادات التأمين الشاملة، ضمن خطة وزارتى الصحة والتربية والتعليم لعودة آمنة للمدارس وحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار "مجاهد" خلال حديثه لـ"الدستور" إلى أن الزائرة الصحية بالمدارس مسئولة زيادة وعي الطالب بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون قبل الخروج من المدرسة، وقبل الصعود إلى الفصول من الفسحة، وبعد الانتهاء من أي أنشطة رياضية أو أي نشاط يتم بشكل جماعي.

وأضاف أن الزائرة منوطة بتعليم الطلاب والمدرسين الطرق الصحيحة لغسل الأيدي وغلق الصنبور بشكل يحافظ على نظافة الأيدي، وارتداء الكمامة بشكل صحيح، ومتابعة الغياب والحضور بداية من الطابور الصباحي، وتقديم الإسعافات الأولية قبل تحويل الطالب إلى أقرب مستشفى.

وأكد أن الطبيب بالعيادة المدرسية مهمته متابعة الحالة الصحية للحالات المصابة بالفيروس ومتابعة المخالطين للحالة المشتبه بها بصفة دورية، وإبلاغ الإدارة الصحية بوجود حالة مشتبهة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية معها، وتطبيق بتعريف الحالة المشتبهة لكورونا وإحالة الحالة "بمرافقة ولي الأمر" إلى أقرب عيادة أو مستشفى حسب رؤية الطبيب.

ولفت إلى أن عيادات التأمين الشاملة فى المحافظات ستقوم بتطبيق بروتوكول التعامل مع الحالة والتى تشمل "فرز – تعريف الحالة – تصنيف الحالة سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة" تحديـد مـكان عـزل الحالـة سواء كان عـزلا منزليا أو مستشفى وفقـا لتصنيـف الحالـة.

واختتم أنه يتم شرح قواعد العزل المنزلي للحالات البسيطة وإعطائهم الإرشادات الوقائية والتنسيق لصرف العلاج، وإحالة الحالات المتوسطة والشديدة إلى مستشفيات العزل لاتخاذ اللازم، وإعطاء الإجازات المرضية للحالة وفقًا لقواعد المنظمة.

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