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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية تبدأ تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الزهور ببورسعيد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:24 م
مستشفى الزهور ببورسعيد
مستشفى الزهور ببورسعيد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، عن بدأ تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الزهور ببورسعيد، لخدمة مرضى الحالات السريرية المتوسطة، الذين يتطلبون رعاية دقيقة بعد الجراحة أو بعد الفصل عن جهاز التنفس الصناعي.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان، إلى أن وحدة الرعاية المتوسطة تضم أسرة عناية مجهزة بمونيتور لمتابعة العلامات الحيوية للمرضى على مدار 24 ساعة، كما تضم جهازًا للتنفس الصناعي للحالات التي تعاني من الفشل التنفسي؛ فضلًا عن الفريق الطبي المدرب من أطباء وتمريض الذي تضمه الوحدة.

ولفتت الهيئة، إلى أنه من خلال وحدة الرعاية المتوسطة يتم استكمال العلاج لحالات الرعاية الحرجة للحالات التي تبدأ في التحسن مما يوفر فرصة أكبر لاستقبال حالات أكثر تعقيدًا بالرعاية الحرجة، إضافة إلى استقبال حالات الرعاية المتوسطة ومتابعة حالات الأقسام الداخلية حال ظهور أى أعراض تحتاج لرعاية من نوع خاص.

وتابعت الهيئة، أن الرعاية المتوسطة توفر انتقال آمن للمريض من الرعاية الحرجة إلى الأقسام الداخلية، لافتة إلى أن المريض الذي يغادر وحدة العناية المركزة معرض للخطر عند نقله إلى العنبر العادي، حيث إن الرعاية المتوسطة تتمتع بالمراقبة الملائمة للمريض، وفي حال تحسن حالته تؤهله للانتقال للقسم الداخلي حتى تمام الشفاء، كما تسهم وحدة الرعاية المتوسطة في تخفيف الضغط على الرعاية الحرجة، بما يسمح باستقبال الرعاية الحرجة لعدد أكبر من المرضى ذوي الحالات الحرجة، وتقليل معاناة مرضى الحالات الحرجة في توفير أماكن لهم في المستشفيات الخاصة، وتوفيرها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتي لا تتعدى مصروفات مريض الرعاية الحرجة بها 300 جنيه.

يشار إلى أن مستشفى الزهور التخصصي ببورسعيد هو أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والتي تقدم الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتضم طاقته الاستيعابية 28 سريرًا داخليًا، و10 أسرة عناية كبار إلى جانب غرفتين للعمليات، وتقدم المستشفى الخدمة الطبية في تخصصات الجراحة العامة، جراحة العظام العامة، جراحة المسالك البولية، الباطنة، إلى جانب خدمات الأشعة والمعمل.

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