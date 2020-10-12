محافظ المنوفية يلتقى عددا من مواطنى تلا بمكتبه (صور)

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، عددًا من مواطنى مدينة تلا؛ لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، جاء ذلك عقب لقائهم أمس أثناء جولته الميدانية بمدينة تلا لمتابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع.حيث وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعضو من الإدارة القانونية بالاستعانة بعضو من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي لسرعة بحث الشكوى المقدمة من أعضاء نادي المسنين بتلا، والذين يتضررون من التعدي على مقر النادي والمقام على مساحة 300 متر.كما قرر محافظ المنوفية صرف إعانة مالية عاجلة لمواطنة بمركز تلا لمساعدتها؛ نظرًا لظروف مرض زوجها وارتفاع مصاريف العلاج لإعانتها على تحمل أعباء الحياة، وكذا صرف إعانة مالية لأرملة تشتكى من تدهور حالة المنزل الذي تسكن به وأولادها لمساعدتها في إعادة ترميمه، وحرصًا من محافظ المنوفية على سرعة إنهاء مطالبهم كلف المحافظ بإرسال مندوب من العلاقات العامة إلى مديرية التضامن الاجتماعي لبحث معوقات صرف معاش تكافل وكرامة لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.جدير بالذكر أن محافظ المنوفية التقى بعدد من المواطنين بمدينة تلا بالأمس، وحرص على سماع شكواهم، ووعد بالتنسيق مع المختصين للتيسير عليهم وقرر مقابلتهم اليوم لبحث شكواهم بمكتبه بالديوان العام لإنهاء مشاكلهم، يأتي هذا في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.