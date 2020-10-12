وثائق كلينتون.. سر رغبة قطر في التدخل بالشأن المصري بدعم الإخوان

أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن رغبة قطر في المشاركة في صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وفق محادثة لكلينتون مع رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم، أبدى خلالها رغبة بلاده في تفعيل ذلك.وأوضحت الرسائل، وجود رغبة قوية لدى قطر في التدخل في الشأن المصري، وكذلك الشأن التونسي، عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان الذي انقض على السلطة عقب الفوضى التي شهدتها دول عديدة بالمنطقة، ومنها مصر وتونس عام 2011، والتي روج لها النظام القطري وكذلك إدارة أوباما على أنها "الربيع العربي".وتضمنت الرسائل أن الولايات المتحدة دشنت صندوق الاستثمار المصري الأمريكي ومثله في تونس، بهدف توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص، وجرى تعيين جيم هارمون، الذي تولى خلال فترة ولاية الرئيس كلينتون الثانية، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، رئيسا للصندوق.وأعلنت قطر عن حزمة مساعدات بقيمة 2 مليار دولار لمصر، مع علم رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وأنه يمكن تخصيص جزء من الـ2 مليار دولار للصندوق.