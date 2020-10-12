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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تتابع تنمية الثروة السمكية فى دمياط وبورسعيد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:50 م
الثروة السمكية
الثروة السمكية
عبدالناصرمحمد
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زار الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، محافظتي دمياط وبورسعيد، لتفقد مشروعات الثروة السمكية بالمحافظتين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتفقد رئيس الهيئة منطقة المثلث المعدوم، للوقوف على ما تم إنجازه بها، كذلك التجمع السكني من جميع زوايا المثلث في تلك المنطقة لمتابعة أعمال التطوير به، بهدف تعظيم إنتاج الأسماك بها، كما تفقد جميع مداخل ومخارج منطقة المثلث، فضلًا عن زيارة مزرعة المنزلة السمكية التابعة للهيئة للوقوف على كفاءتها الانتاجية، وجاهزيتها لعرض وتسويق الأسماك المستزرعة بها.

وشملت الجولة تفقد المفرخ الصناعي السمكي بالمجمع الأسماك بالمنزلة، لمتابعة إنتاجية زريعة الأسماك البلطي وحيد الجنس والنيلي، كذلك مصنع الأعلاف حيث يتم تصنيع 3500 طن سنويًا للمزارع الخاصة بالهيئة.

وفي ختام الزيارة التقى رئيس الهيئة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث تم بحث سبل تطوير بحيرة المنزلة واستعادة كفاءتها، فضلًا عن الاستعانة بالخبرات الموجودة بالهيئة ودعم سبل التعاون بين المحافظة والهيئة لرفع كفاءة البحيرة.

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