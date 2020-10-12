سكرتير عام مطروح يتابع فعاليات مؤتمر منسقي الجوالة والتطوع

تابع اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، فعاليات مؤتمر لمنسقي الجوالة والتطوع بمديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية، عبر "الفيديو كونفرانس" بالتعاون مع الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بالمحافظات.جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالقاهرة، وجيهان حنفي، المدير العام، ولمياء درغام، مدير إدارة الجوالة، شارك فيها من مطروح السعيد عبدالوهاب منسق الجوالة بالمديرية.واستعرض المؤتمر خطط مواجهة الأزمات والكوارث وكيفية التدريب عليها، من خلال المشاركة الفعالة من أعضاء فرق الجوالة وأعضاء أندية التطوع بمديريات الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وذلك للحفاظ علي الأرواح والممتلكات في إطار منظومة متكاملة.