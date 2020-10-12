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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: لدى روسيا حاليًا هامش أمان أكبر في مكافحة كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:45 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
أ.ش.أ
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن لدي بلاده حاليا هامش آمان أكبر من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تأسيس نظام كامل لمكافحة هذا المرض.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "تعد حياة الإنسان وصحته أولوية مطلقة وكل شيء آخر يتبعه بالطبع، وقد تم حاليا تطوير بروتوكولات علاج أكثر تقدما تسمح بمعدلات وفيات أقل مما كانت عليه في البداية"، مشيرا إلى أنه يمكن رؤية ذلك بوضوح وبالأرقام.

وأضاف أن "الحقيقة تكمن في أنه تم الآن بناء نظام كامل لمكافحة فيروس كورونا، والذي كان قد تم تشكيله وبناؤه في الربيع"، مؤكدا أن هذا النظام يُظهر فاعليته وبات الوضع الآن مختلفا.

وتابع: "من الضروري فقط زيادة الوعي الذاتي لدى الناس حتى يتخذوا إجراءات أكثر فاعلية لتقليل خطر العدوى"، لافتا إلى أن الأسرّة المتاحة في المؤسسات الطبية تسمح لنا باستقبال عدد أكبر من المصابين، وتوفير فرص لعلاج أكثر فاعلية وبشكل سريع.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا قد أعلن، اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في العاصمة موسكو ارتفع بنسبة 40 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم نقل 917 مصابا إلى المستشفى، بينهم 275 شخصا موصولون حاليا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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