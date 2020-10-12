مصرع طفل أثناء الاستحمام أمام منزله فى بنى سويف

لقي طفل مصرعه غرقًا، أثناء محاولته الاستحمام بترعة أمام منزل أسرته بقرية "قمبش الحمراء" التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، وتم نقله جثة هامدة لمشرحة المستشفى المركزي.وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى ببا المركزي، بوصول الطفل «فارس ر.ع» 10 سنوات، مقيم قرية قمبش الحمراء، مركز ببا، جثة هامدة، وادعاء غرقه أثناء محاولته الاستحمام بترعة أمام منزل أسرته بالقرية.وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن الطفل حاول نزول الترعة للاستحمام، وبعد نزوله اكتشف عدم قدرته على السباحة نظرًا لانحدار جانبيها بعد أعمال التبطين بها، ليلفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.