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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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السيسي يهنئ رئيس غينيا بالعيد القومي
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:15 م
السيسي
أ.ش.أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج نجيما؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.
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