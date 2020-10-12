مصرع شخص تناول قرص غلال سام بطريق الخطأ فى المنيا

لقي شخص مصرعه بعد تناوله قرص الغلال السام بطريق الخطأ بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث تم نقل جثته لمستشفى ملوي العام.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي، مأمور قسم شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام بوصول يحيى فرغل دياب فرغل 35 سنة، ومقيم شارع 15 بمدينة ملوي مصابا بأعراض التسمم من قىء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى، وتبين أنه تناول قرص الغلة السام بطريق الخطأ حسب أقوال أسرته.تحرر عن الواقعة المحضر رقم 34098 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ملوي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.