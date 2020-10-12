الكهرباء: تدريب 137 من الكوادر اليمنية في المجالات الفنية والإدارية

انطلقت صباح اليوم الاثنين أولى الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدد 137 من الكوادر اليمنية في المجالات الفنية والإدارية ضمن حزمة من سبعة برامج تدريبية متتالية عن بعد.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستقوم بتنفيذ تلك الدورات التدريبية؛ وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر.وأضافت أن هذه البرامج تعد ذات أهمية قصوى من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات بين البلدين والوصول إلى شراكة حقيقية لتحقيق النفع المشترك والأهداف المرجوة؛ حيث يقوم المتدربون بنقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في بلادهم.جدير بالذكر أنه من بداية عام 2003 وحتى الآن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتدريب عدد 8335 متدربا من الدول الأفريقية والدول العربية الآسيوية في كافة مجالات الكهرباء والطاقة (توليد، نقل، توزيع، طاقة متجددة، إداري، مالي، حاسب آلي).