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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الخطة العايمة» يحقق 2 مليون و300 ألف جنيه فى 7 أيام

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:14 م
الخطة العايمة
الخطة العايمة
دعاء عبد المقصود
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حقق فيلم "الخطة العايمة" إجمالي إيرادات بلغت 2 مليون و300 ألف جنيه منذ طرحه مطلع الأسبوع الماضى وتحديدا في 6 أكتوبر الماضي ليتصدر قائمة الأفلام المعروضة حاليا في دور العرض.

وتدور الأحداث حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل التي تعمل على تجنيد شخصين لا يريدان أن يتعرف أحد عليهما، فتختار اثنين من المكفوفين يمتلكان مهارات خاصة، وهما على ربيع ومحمد عبدالرحمن، اللذان يتم تدريبهما على سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

الفيلم من بطولة على ربيع ومحمد عبدالرحمن وغادة عادل وعمرو عبدالجليل بيومي فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبدالله وشريف رمزي، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى كيمز، وإخراج معتز التوني.

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