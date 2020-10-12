محافظ بني سويف يشهد حفل تسليم الزي المدرسي لألفي طالب بالمجان

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي لتسليم الزي المدرسي والأدوات المدرسية لـ 2000 طالب وطالبة ضمن مبادرة المحافظة وتحت شعار "عامك الدراسي.. همنا الأساسي"؛ لتوفير الزي المدرسي بالمجان لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسي الجديد.وذلك بحضور إحسان عبداللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.وأشاد محافظ بني سويف بالتعاون المثمر والمتميز لمؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ حزمة من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستوى المطلوب واللائق، وذلك من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة في هذا المجال.وتفقد المحافظ جانبا من المعرض الذي أقيم لعرض الزي المدرسي، ويضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل وحقائب ومستلزمات الدراسة لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بحسب رغباتهم وأذواقهم، حيث حرص على مشاركة التلاميذ فرحتهم بتسليم الزي المدرسي "بنين وبنات" من تلاميذ الابتدائية والإعدادية.وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده بين أبنائه التلاميذ ومشاركتهم هذه المناسبة، وموجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل الطيب والنبيل من مؤسسات المجتمع المدني، والذي يدفع بجهود الدولة في مجال الاستثمار في العنصر البشري من خلال تعليمه وتكوين شخصيته المتكاملة ليكون عنصرا داعما لجهود التنمية.وأوضحت وكيل وزارة التضامن أن المبادرة تقام تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ويشترك فيها مع المديرية عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومساهمات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ.وأضافت، أن الأطفال تم اختيارهم استنادًا على قاعدة البيانات المسجلة لدى المديرية والجمعيات الأهلية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والمستفيدين من خدمات تلك الجمعيات، وكذا الأسر المستحقة والمستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه يتم تقديم زي مدرسي لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي وفقًا لاختيار ورغبة الأطفال.