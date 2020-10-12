الليبيون المجتمعون بالقاهرة يقترحون تعديل دستور 1951

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، بأن الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة تقترح تعديل دستور عام 1951، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وتستضيف القاهرة لمدة ثلاثة أيام الاجتماعات الرامية إلى بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية.ويبحث الفرقاء الليبيون الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدما في الترتيبات الدستورية.تأتى تلك الاجتماعات برعاية اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية، وبدعم دولي، وعقب أيام من الجولة الثانية للحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية التي انتهت بالاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية السبع وفقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات.