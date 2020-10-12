وزير الأوقاف يهدي سفير السودان سلسلة إصدارات «رؤية»

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، السفير محمد إلياس محمد، سفير جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث أوجه التعاون المشترك في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.أهدى الوزير للسفير نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ومجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو ما حاز ثناء وإعجاب سيادته، وأشاد بهذه الإصدارات ودور وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير.