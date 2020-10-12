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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نشطاء»: رسائل كلينتون كشفت مؤامرات الإخوان لتدمير المنطقة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:39 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
منار أحمد
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أثارت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن تسريب رسائل هيلاري كلينتون كشفت مؤامرات الإخوان لتدمير الوطن العربي، لافتين إلى أن قرار الإدارة الأمريكية برفع الحماية والسرية عن رسائل وإيميلات هيلاري كلينتون فضيحة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مؤكدين أن العرب يفتخرون بالجيش المصري الجبار الذي قضى على آمال إدارة أوباما وكلينتون في العبث باستقرار المنطقة.

فيما أوضحت إيميلات هيلاري أن دمار العراق الحقيقي حدث بسبب اجتماع أكبر ذيول إيران في وقت واحد المالكي وخامنئي وأوباما، حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتابع البعض الآخر:" ترامب كشف مؤامرة قطر الخائنة وقناة الجزيرة بالتنسيق مع هيلاري كلينتون، لكن الدول العربية تعي جيدًا المخططات الصهيونية والأجندات الأجنبية لتدمير الوطن العربي ومنها مصر التي تصد بكل حزم وقوة لهذا المخطط الشيطانى والقضاء على الجماعة الإرهابية، والسعودية التى لديها رجال يدركون تمامًا مدى خطورة هذه الأفكار التى تعمل على تفكيك المنطقة، وفق لشبكة سي إن إن.

وأضاف مغردون، أن العرب إذا ذكروا قصة إغلاق سعود الفيصل الهاتف في وجه هيلاري كلينتون، لواجهنا الكثير من الانتقاد والتكذيب، لكن اليوم هيلاري كلينتون تفصح عنها فى رسائلها عبر البريد الالكترونى، ورفض السعودية غزو العراق الذي انطلق من قاعدة إنجرليك التركية والعديد القطرية.

وذكرت هيلاري كلينتون قصة إغلاق الأمير سعود الفيصل، الهاتف في وجهها بعد أن اتصلت به غاضبة بشدة من دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين عام 2011م إثر حدوث أعمال شغب من جماعات متطرفة.

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