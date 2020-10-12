ضبط 5 قضايا تهريب جمركى بـ500 ألف جنيه

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب وبلغت القيمة والتعويض المالى أكثر من 500 ألف جنيه.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح".وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1580 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 147 حكمًا قضائيًا متنوعًا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.