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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان تكرم أوائل الشهادات الأزهرية: حافز لاستكمال تفوقهم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:58 م
أسوان تكرم أوائل
أسوان تكرم أوائل الشهادات الأزهرية
أسوان_إسراء توفيق
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شهد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بتكريم أوائل طلاب الشهادات الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020، وأيضًا تكريم المحالين للمعاش، بحضور الشيخ أحمد عبد الحميد، مدير عام المنطقة الأزهرية، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والأزهرية وعدد من أسر الطلبة والطالبات المكرمين.

وفي كلمته، قدم محافظ أسوان التهنئة للمتفوقين والمتفوقات من أبناء المحافظة في الشهادات الأزهرية، مؤكدًا على أن تكريم أبنائنا المتميزين يعتبر حافزًا قويًا لهم لاستكمال تفوقهم العلمي ليكونوا دائمًا في طليعة شباب الوطن القادر على مواجهة التحديات، ما يؤكد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمتفوقين والنابغين لإيمانها الراسخ بأن العلم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيل واع ومدرك لمسئولياته تجاه بلده.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتطوير التعليم الأزهري، وهو الذي يتوازى مع الدور الرائد للأزهر الشريف في دعم التنمية المجتمعية ومشاركته في البناء والعمران بالقرى والمناطق النائية، وفي ختام الفعاليات قام السكرتير العام بتوزيع الهدايا لعدد 35 من الطلاب المتفوقين بمختلف الشهادات، علاوة على تكريم 35 من العاملين المحالين للمعاش وأسر العاملين المتوفين، فضلًا عن عدد من أعضاء جمعية رعاية العاملين بالأزهر الشريف.

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