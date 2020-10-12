ضبط 3 أشقاء جمعوا 200 ألف دولار مدخرات مصريين بالخارج فى قنا

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط 3 أشقاء بمركز أبوتشت في قنا، لقيامهم بالاتجار في العملة، بلغ حجم تعاملاتهم 200 ألف دولار.البداية بورود معلومات لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، بقيام "علي. ا. ع"، مدرس بمركز أبوتشت، وشقيقيه "أيمن ومنتصر"، يعملان بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، من خلال الثاني والثالث، وتحويلها لشقيقهما المدرس على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج، وتوصيل الأموال لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة.اتخذت الإجراءات القانونية، وضبط المتهم الأول وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام واحد بلغ 200 ألف دولار، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.