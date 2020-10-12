الكرملين: بدء تجارب بشرية على لقاح كورونا الروسي في الإمارات

قال الكرملين، اليوم الاثنين، في بيان أورد فيه تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن التجارب البشرية على اللقاح الروسي لكوفيد-19 بدأت في دولة الإمارات.والتجارب التي تجري في الإمارات هي ثاني تجارب على لقاح «سبوتنيك- في» خارج روسيا بعد إطلاق تجارب في روسيا البيضاء، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ في فنزويلا قريبا.وأحجم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يقوم بتسويق اللقاح في الخارج، عن التعقيب.