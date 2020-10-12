ظاهرة جديدة فى الانتخابات.. مرشح النزهة والتجمع: انا معاك طالما الحق معاك حتى لو لم تنتخبنى (فيديو)

اعتدنا دائما فى الانتخابات البرلمانية أن غالبية المرشحين يقدمون وعودا انتخابية، ويرفعون شعار الناخب دائما على حق، ومطالبه أوامر حتى يحصل على العضوية والحصانة.لكن يتغير الحال وتتبدل اللغة.. فالناخب كما هو لم يتبدل ويتغير ولكن المرشح تبدل وتغير.. وهو ما تم رصده فى الظواهر الانتخابية الجديدة هذه المرة.ففى دائرة النزهة والتجمع، وجدنا مرشحا يقول للناخبين الحقيقة من اللحظة الأولى وخلال جولاته الانتخابية رافعا شعار "أنا معك طالما الحق معك" حتى لو لم تنتخبنى، وأيضا أنا لست معك طالما الحق ليس معك حتى لو منحتنى صوتك وانتخبتنى "فالحق خط أحمر لا يجوز عبوره".هذا الشعار رفعه مرشح حزب مستقبل وطن- بدائرة النزهة والتجمع وبدر والقطامية- المحامي الشاب محمد الحناوي الذى ينتمى للطبقة المتوسطة، والتي أصبحت تفرز مرشحين شبابا على درجة عالية من التعليم والثقافة تفرض عليه أن يكون صادقا مع الناخبين حتى لو كان الصدق صادما للبعض أحيانا .