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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لوفيات كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، تسجيل 272 وفاة و4206 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها الجمهورية الإسلامية من جراء الإصابة بكورونا.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 504 آلاف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28 ألفا و816 حالة.

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