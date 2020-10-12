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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 253 ألفا و826 رأس ماشية بالمنوفية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:58 م
جريدة الدستور
ولاء القاضي
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تواصل مديرية الطب البيطري بالمنوفية الحملة القومية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع والتي انطلقت يوم السبت الماضي على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت رعاية محافظ المنوفية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتوعية والإرشاد بخطورة المرض وإزالة أى معوقات تعيق عمل الحملات التى تجوب كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأعلن الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن الانتهاء من تحصين 253 ألفا و826 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع بنسبة تنفيذ 68 % من الأعداد المستهدفة بالحملة.

وأشار إلى أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وكذا تعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء على مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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