لجنة مفاجئة للكشف عن المخدرات لموظفي سفاجا بالبحر الأحمر

تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أعمال لجنة الكشف المبكر على تعاطب المواد المخدرة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، على يد لجنة شكلت من المهندس أحمد شافعي، رئيس لجنة التحليل على تعاطي المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد عبد الشافي، من مصلحة الطب الشرعي، والدكتور عبدالرحمن مصطفى، ممثل وزارة الصحة، وإسماعيل إمبابي وأشرف عزت، فريق التمريض.وأوضحت رئيس المدينة، في بيان لها، أن لجنة مفاجأة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، بدأت من الصباح الباكر التحليل للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا والإدارة التعليمية، للكشف عن المواد المخدرة بين العاملين.وأكدت المغربي، أنه يتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.يأتى ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.