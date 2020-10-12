مصادر كنسية تكشف كواليس دور الانعقاد المقبل للمجمع المقدس

كشفت مصادر كنسية مُطلعة عن بعض كواليس دور الانعقاد المقبل لمجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف بـ«المجمع المُقدس»، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن دور الانعقاد المُقبل هو الأول والأوحد في 2020، بعد تأجيل دور الانعقاد الأول الذي كان مقررًا له أن ينعقد في يونيو المُنصرم، بسبب تفشي جائحة كورونا.وأضافت المصادر أن المجمع ينعقد في قاعة مركز اللوجوس بالمقر البابوي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، لسببين، الأول اتساع مساحته، والثاني تزامن فترة الانعقاد مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الثامنة لتجليس البابا تواضروس الثاني، خلفًا للبابا المُتنيح شنودة الثالث.ويكتفي البابا كعادته في احتفالات الكنيسة بذكرى تجليسه بالقداس الإلهي، الذي يرأسه سنويًا في الكاتدرائية الكُبرى بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، ليسيم ويرقي عددا من القمامصة والقساوسة والأساقفة الجدد.وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يقوم البابا بتجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، ويسيم أسقفًا جديدًا على دير الأنبا بيشوي العامر، خلفًا للمتنيح الأنبا صربامون.واستبعدت المصادر سيامة أسقف لدير القديس مكاريوس الكبير المعروف بدير أبومقار للرهبان الأرثوذكس بوادي النطرون، خلفا للمتنيح الأنبا أبيفانيوس، مشيرة إلى أن سيامة خليفة للأنبا أبيفانيوس غالبا لن تتم إلا بعد تنفيذ الحكم على المتورطين في القتل.وتستعد لجنة السكرتارية المجمعية لوضع أجندة اجتماعات لجان المجمع الفرعية، والتي يعقدها مقررو اللجان في نوفمبر المقبل قبيل الجلسة العامة والرئيسية التي سيرأسها البابا شخصيًا لينقاش توصيات اللجان الفرعية.وأوضحت المصادر أنه من المقرر التزام الحضور جميعا بارتداء قناع الوجه والكمامات، إضافة إلى استخدام المطهرات، مع الالتزام بفكرة التباعد الاجتماعي.