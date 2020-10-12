«العربي لسيدات الأعمال» يبحث سبل التعاون المصري السوداني

التقى المجلس العربي لسيدات الاعمال بوفد من غرفة التجارة والصناعة من دولة السودان، واستكمالا لنتائج زيارة وفد المجلس لمحافظة أسوان مطلع الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، والتي افتتح خلالها المجلس الأكاديمية التابعة لجمعية "نحمي تراثنا".وكشفت عبير عصام، رئيس المجلس، أن اللقاء شارك فيها عدد من سيدات الأعمال من السودان بالإنابة عن الوفد السوداني الذي يشارك في فعاليات معرض "تراثنا"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على بحث إقامة معرض دائم للمنتجات السودانية بمصر بمدينة السادس من أكتوبر، مع دعم تعليم كوادر شبابية مصرية على صناعة المنتجات السودانية بمصر وتسويقها نظرًا لتناسبها مع السوق المصري.وأضافت رئيس مجلس الأمناء للمجلس العربي لسيدات الأعمال، أن اللقاء يأتي في إطار خطة المجلس للاهتمام بالصناعات الصغيرة وتحديدا الصناعات التراثية، مضيفة: "تواجد خط إنتاج لمنتج سوداني بمصر يحقق تكامل عربي بين مصر والسودان"، مشيرة إلى أن المجلس بصدد التجهيز لمهرجان الربيع أبريل 2021 يستهدف عرض منتجات الأزياء لـ5 دول عربية.وتابعت عصام، أنه تم الاتفاق على زيارة وفد مصري للسودان لمعرفة أهم القطاعات التي يرغب الجانب المصري في الاستثمار بها خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن المجلس يسعى بكل السبل لتحقيق تكامل صناعي واستثماري وثقافي عربي في كل المجالات بين مصر ودول العالم العربي.