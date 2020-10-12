«مشروعك» يوفر 156 فرصة عمل بتمويل 23 مليون جنيه فى المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أسهم في توفير ما يقرب من 156 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال تنفيذ 122 مشروعا متنوعا بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليونا و819 ألف جنيه.وأكد محافظ المنوفية - في بيان اليوم الإثنين - على أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد".وكذلك مكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلًا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وإنتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.