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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد محيى ينتهى من تسجيل 18 أغنية فى ألبوم «بتاع زمان»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:14 م
محمد محيي
محمد محيي
دعاء عبد المقصود
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انتهى الفنان محمد محيي من تسجيل جميع أغاني ألبومه الغنائي الجديد "بتاع زمان" الذي يضم 18 أغنية، ومن المقرر طرحه في أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، بعد فترة من التأجيلات المتكررة.

طرح محيي خلال الأشهر الأخيرة 4 أغنيات من الألبوم هي؛ "سهرانين، قلت أخونه، قضية، فوضت أمري"، وتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نورالدين حمدي، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبدالواحد، ومدين، وحمادة النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.

يضم الألبوم أيضا عددا من ألحان محمد محيي، ويتعاون مع عدد من الموزعين منهم فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.

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