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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

تعرف على أسباب السعادة عند مواليد كل برج

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:56 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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تختلف أسباب السعادة بين كل شخص وآخر، وتلعب الأبراج دورا مهما جدا في ذلك لأنها تحدد وترسم معالم الشخصيات الخاصة بكل برج، تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أكثر ما يفرح مواليد كل برج من الأبراج الفلكية.

- برج الحمل:
سعادة مواليد برج الحمل ترتبط بتحقيق النجاح، فكلما انجزوا تحديا ونجاحا جديدا يشعرون بسعادة كبيرة جدا.

- برج الثور:
هناك طريقتان لتحقيق السعادة لمواليد برج الثور الأولى هى تقديم باقة من ورود جميلة لهم أو وجبة لذيذة، والطريقة الثانية في عمله على مشروع يشكل تحدي بالنسبة لهم، حيث يحبون كل ما هو جديد ويتطلب منهم التفكير والجهد.

- الجوزاء:
من الأمور النادرة أن يكون مواليد برج الجوزاء في مزاج سيء فالحياة بالنسبة إليهم رائعة ومثيرة للاهتمام، لكن أكثر ما يثير سعادتهم وفرحهم، فهو أن يكونوا محاطين بالأصدقاء والمحادثات الطويلة معهم وخوض النقاشات المثمرة.

- السرطان:
الدعم من الأهل والأصدقاء يجعل مواليد برج السرطان يطيرون من الفرح، لذلك يبحثون عن الأمان وتحديدا على الصعيد العائلي والعاطفي.

- برج الأسد:
مساعدة الآخرين أكثر ما يفرح مواليد برج الاسد، فكلما شعروا أن من حولهم سعداء انعكس ذلك على نفسيتهم بشكل ايجابي.

- برج العذراء:
سعادة مواليد برج العذراء تأتي من حل الألغاز أو الأمور الصعبة، والسعادة الكبرى هي التمكن من حل المشاكل المعقدة.

- برج الميزان:
إضحاك الآخرين هو ما يجعل مواليد الميزان سعداء ويفرحهم فهم يحبون تسلية الآخرين ويجعلونهم يمضون أوقاتا ممتعة.

- برج العقرب:
مواليد برج العقرب يعشقون الغناء وذلك يساعدهم على الشعور بالسعادة والراحة النفسية لذلك يمكن توقع سماع غنائهم في كل مكان.

- برج القوس:
حين يشتري مواليد برج القوس مايريدون، يشعرون بسعادة كبيرة خاصة إن تمكنوا من الحصول على الشيء بسعر أقل.

- برج الجدي:
السير وفق خطط معينة هو ما يجعل مواليد برج الجدي فرحين، حين يستيقظون قبل أن يدق المنبه يشعرون بالسعادة.

- برج الدلو:
القيام بأمور عفوية وغير مخطط لها يؤدي الى افراح مواليد برج الدلو، فهم منظمون جدًا ويعملون بحسب لائحة من الأعمال اليومية، لذلك فسعادتهم تأتي من الأمور المفاجئة التي تغير نمط حياتهم بشكل إيجابي.

- الحوت:
الأمور البسيطة تمنح مواليد برج الحوت السعادة، مثل تحضير اكلة يحبونها أو إنجاز عمل يومي بشكل ناجح ويعتبرون من الأشخاص سهلة الإرضاء ولا يطلبون كثيرًا في حياته اليومية.

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