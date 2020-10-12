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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تعلن تجريب لقاح ضد كورونا على القردة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:33 م
لقاح ضد كورونا
لقاح ضد كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الاثنين، عن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

وقال وزير الصحة إن كل الخطوات التي تتخذها إيران في إنتاج اللقاح تتطابق مع المعايير الدولية وبروتوكولات الصحة العالمية ومؤسسة الأدوية والأغذية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، عن تسجيل 4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 504.281، كما أعلنت عن تسجيل 272 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 28.816.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين إلى 409.121، فيما أكدت أن هناك 4.533 مصاب بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ولفتت إلى أن عدد فحوصات كورونا في البلاد وصلت حتى اليوم إلى 4.340.831.

وأكدت الوزارة أن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، وهي:
26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.

و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي: كردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.

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