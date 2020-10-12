«قومي المرأة» يستخرج 100 بطاقة رقم قومي بالشرقية

استخرج فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، 100 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بمركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بالشرقية.وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس بالشرقية، إن فرع المجلس استخرج البطاقات، وذلك بقرى "منشأة العباسة والعراقى وكفر عياد والجعفرية، بسجل مدنى أبوحماد، ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، لمشروع (بطاقتك حقوقك)، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لدعم مشاركة المرأة في كافة شئون المجتمع والاستحقاقات السياسية والاجتماعية".