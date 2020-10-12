رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نيللي كريم في معسكر ألعاب قتالية استعدادًا لمسلسلها الجديد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:39 م
نيللي كريم
نيللي كريم
محمد قدري
طباعة
تنتهي النجمة نيللي كريم، من تصوير فيلمها الجديد «الثلاثاء 12» مع النجم باسم ياخور، خلال 10 أيام، لتعود إلى مصر لبدء العمل في فيلم "العميل صفر"، مع النجم أكرم حسني، والمخرج محمد سامي.

وتبدأ النجمة، بمجرد عودتها إلى مصر، الدخول في معسكر للتدريب على بعض الألعاب القتالية واللياقة البدنية، والتي تعتمد على زيادة القوة العضلية لتمتعها بلياقة بدنية نتيجة ممارستها الباليه، وذلك من أجل دورها في مسلسلها الجديد الذي تقدمه خلال رمضان القادم.

وقررت نيللي كريم، الخروج عن المألوف في مسلسلها الجديد، لتقدم مسلسلا تراجيديا، لكن في إطار من الأكشن والإثارة، حيث تعمل خلال حلقات المسلسل على إعادة أحد الحقوق الضائعة لها.

ومن المقرر أن تبدأ تصوير المسلسل بداية شهر ديسمبر المقبل، بعد انتهائها من ارتباطاتها السينمائية، وانتهاء المخرج مدحت العدل، من كتابة الحلقات الـ20 الأولى.

موضوعات متعلقة

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

«الصحة العالمية»: التوصل للقاح كورونا بات قريبًا

أول صور لحادث تصادم «أتوبيسي التجمع»

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

الصور

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد التجديد (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ أسيوط تكثيف الأنشطة فى القرى والنجوع

الأربعاء.. الدروس المستفادة من أكتوبر في ندوة بالأعلى للثقافة

3 كُتّاب مصريين فى ترشيحات «أراب هوت ليست» للناشرين المستقلين

خبراء عسكريون في دار الكتب: 6 أكتوبر كانت نصرًا مبينًا لمصر