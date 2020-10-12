نيللي كريم في معسكر ألعاب قتالية استعدادًا لمسلسلها الجديد

تنتهي النجمة نيللي كريم، من تصوير فيلمها الجديد «الثلاثاء 12» مع النجم باسم ياخور، خلال 10 أيام، لتعود إلى مصر لبدء العمل في فيلم "العميل صفر"، مع النجم أكرم حسني، والمخرج محمد سامي.وتبدأ النجمة، بمجرد عودتها إلى مصر، الدخول في معسكر للتدريب على بعض الألعاب القتالية واللياقة البدنية، والتي تعتمد على زيادة القوة العضلية لتمتعها بلياقة بدنية نتيجة ممارستها الباليه، وذلك من أجل دورها في مسلسلها الجديد الذي تقدمه خلال رمضان القادم.وقررت نيللي كريم، الخروج عن المألوف في مسلسلها الجديد، لتقدم مسلسلا تراجيديا، لكن في إطار من الأكشن والإثارة، حيث تعمل خلال حلقات المسلسل على إعادة أحد الحقوق الضائعة لها.ومن المقرر أن تبدأ تصوير المسلسل بداية شهر ديسمبر المقبل، بعد انتهائها من ارتباطاتها السينمائية، وانتهاء المخرج مدحت العدل، من كتابة الحلقات الـ20 الأولى.