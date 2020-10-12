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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سول»: سنحافظ على إجراءاتنا الصارمة للحد من انتشار كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:40 م
مون جيه
مون جيه
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أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن، أن حكومته ستحافظ على إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رغم قرارها بتخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي، مطالبا شعبه الاستمرار في الامتثال لتدابير مكافحة المرض.

وقال مون- في اجتماع أسبوعي عقده مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الكتروني- إن الحكومة ستضمن عدم وجود ثغرة، حتى ولو للحظة، في إجراءات مكافحة الفيروس بالنسبة للمنشآت عالية الخطورة ومتعددة الاستخدامات، مضيفا أن قرار تخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي وضع في الاعتبار الصعوبات التى عانى منها أصحاب الأعمال ذات الصلة وإرهاق الناس من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي لقرابة الشهرين.

وأضاف " للمضي قدما، ستدفع السلطات الصحية نحو اتخاذ خطوات أكثر دقة وفعالية لاحتواء كوفيد-19، مع تقليل تعليق أو إغلاق الأعمال، مشيرا إلى أن زيادة الاستقلالية تعني تعزيز المسؤولية.

وحذر من أن منتهكي القواعد ذات الصلة سيواجهون عقوبات أشد وفقا للقانون المعدل بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، مشددا على أن تخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي يعتمد على الثقة في أن كوريا الجنوبية ستكون قادرة على السيطرة على فيروس كورونا.

ولفت مون إلى أنه من السابق لأوانه الشعور بالرضا عن النفس، مستشهدا بتجربة الطفرات المفاجئة في الإصابات الجماعية.

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