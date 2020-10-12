أسامة الرحباني يعيد إطلاق «حبيتك وبحبك» مع وديع أبي رعد

أعاد أسامة الرحباني، إطلاق أغنية "حبيتك وبحبك"، وهي من شعر وألحان الأخوين الرحباني، بصوت وديع أبي رعد، وكان قد أعاد توزيعها بشكل أوركسترالي، وسجّلت في أوكرانيا مع الأوركسترا السمفونية الأوكرانية بقيادة فلاديمير سيرينكو.وعرضت هذه الأغنية مباشرة لأوّل مرّة بصوت وديع، من خلال حفل وديع أبي رعد، وهبة طوجي، في قصر المؤتمرات سنة 2011.أما وديع أبي رعد، فهو من كبار مدربي الصوت في العالم العربي، وكان قد رافق العائلة الرحبانية مع كل من منصور وأسامة الرحباني لفترة طويلة، وهو من أهم الأصوات الذي يتقن الغناء الأوبرالي، وقد أكمل دراساته في لبنان وإيطاليا وأمريكا وبلغاريا وفرنسا.