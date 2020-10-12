طرح البوستر الترويجي لألبوم تامر حسني «خليك فولاذي»

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الترويجي الأول لألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.ويتعاون الفنان في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى والشعراء، منهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد البوغة، حمادة السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتي، أحمد راؤول، محمد محسن، ومن الملحنين كل من تامر علي، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمود الخيامي، بلال سرور، إسلام زكي، محمد حمزة، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج، ومن الموزعين كل من علي فتح الله، توما، أمير محروس، عادل حقي، رامي سمير، يحيى يوسف، وسام عبد المنعم، أحمد عبد السلام، طارق عبد الجابر، أمين نبيل.وطرح المطرب مؤخرا كليب "اختراع" مع المطرب محمود العسيلى، ولاقى نجاحًا كبيرًا وحصل على عدد مشاهدة كبير، تخطى الـ 16 مليون مشاهدة منذ طرحه، والأغنية كلمتن الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضي، ماستر جلال الحمداوي، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسني.