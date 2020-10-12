ليبيا: 1109 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالى الإصابات إلى 43 ألفا و821 حالة.وذكر بيان للمركز أوردته بوابة (الوسط) الليبية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 428 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 24 ألفا و466 شخصا، فيما توفي 13 آخرون؛ ليصل عدد المتوفين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 644 شخصا.