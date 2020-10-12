أفغانستان: إصابات كورونا ترتفع لـ39.870

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 39 ألفا و870 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 71 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، حسبما أفادت قناة (طلوع) الأفغانية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1479 حالة؛ وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 ألفا و118 شخصا.