«شكري» يعقد جلسة مباحثات مع نظيره العراقي تتناول القضايا الإقليمية
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:21 م
أ.ش.أطباعة
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
وتناول اللقاء - الذي يعقد بقصر التحرير - العلاقات المصرية العراقية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق.
وتناول اللقاء - الذي يعقد بقصر التحرير - العلاقات المصرية العراقية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق.