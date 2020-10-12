رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد بن طوار يتعاون مع دنيا بطمة في «المحبة الثمينة»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:56 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
يتعاون الشاعر الغنائي خالد بن طوار، مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، في أغنية جديدة بعنوان «المحبة الثمينة»، والمقرر طرحها قريبا.

وقال خال،  عن الأغنية الجديدة، في بيان اليوم: "أسعد كثيرا بالتعاون مع دنيا، وهناك كيميا فنية بيننا، فصوتها وأدائها المميز يعبر عن المعاني بشكل رائع، وأغنية المحبة الثمينة من أشعاري وألحان جابر العلي، ولم يتم الاستقرار على الموزع الموسيقي لها حتى الآن".

أغنية "المحبة الثمينة" من كلمات خالد مع دنيا بطمة بعد تعاونهم في أغنية "إيه تحبني" من ألحان بدر الذوادي، وتوزيع هشام السكران.

ويستعد خالد بن طوار، لإصدار ديوان جديد يجمع خلاله مجموعة من القصائد الشعرية التي كتبها منذ بدايته وحتى الآن.

يذكر أن دنيا بطمة، استقبلت أمس الأول السبت، طفلتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم «ليلى روز».

وتزوجت بطمة، بالمنتج البحريني محمد الترك عام 2013، وأنجبت منه ابنتها «غزل» عام 2017.

وفي سياق اَخر، كانت محكمة الاستئناف بمدينة مُراكش المغربية قررت، للمرة الثانية، تأجيل النظر في ملف «حمزة مون بيبي»، الذي يتم التحقيق فيها مع دُنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، إلى جانب أشخاص آخرين، كما قررت السماح لدنيا بالغياب عن الجلسات المُقبلة.

قرار التأجيل، جاء بناء على طلب دفاع إحدى المُطالبات بالحق المدني، بدعوى الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وقائمة الدفاع المدني، الشيء الذي استجابت إليه المحكمة، مُحددة الجلسة المُقبلة في 21 أكتوبر الجاري.

وسمحت الهيئة ذاتها لدنيا بطمة، بالغياب عن الجلسات المُقبلة، وذلك بسبب اقتراب موعد ولادتها، ما سيجعل الانتقال إلى المحكمة صعبًا عليها من الناحية الصحية؛ إذ منحتها رخصة بالغياب عن الجلسات إلى أن تضع مولودها الثاني، وتتعافى من الآثار الصحية للولادة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

حبس سائقي «أتوبيسي التجمع».. والنيابة تأمر بـ«كشف مخدرات»

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

الصور

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

image description

تكريم نجوم الفن في مهرجان همسة للفنون والآداب

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد التجديد (صور)

الأكثر قراءة

الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

وفاة الكاتب الصحفي خالد عيسى

الشرطة الهندية تأمر عناصرها «أصحاب الكروش» بتخفيف أوزانهم

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

خلال أيام.. الأدهم تطرح رواية «حكايات عائلية» لخالد إسماعيل

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض «صنايعية مصر» (صور)

«مصر يا أم الدنيا» فى ختام حفل «لايف تيم» بساحة الهناجر

وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ أسيوط تكثيف الأنشطة فى القرى والنجوع