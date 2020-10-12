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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير طاجيكستان الجديد يبدأ مهام منصبه في مصر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:08 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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بدأ ضراب الدين قاسمي سفير طاجيكستان الجديد لدي مصر مهام منصبه، بعد أن قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية؛ خلفا للسفير خسرو نظري الذي تولي حاليا منصب نائب وزير خارجية طاجيكستان.

وذكر بيان لسفارة طاجيكستان بالقاهرة اليوم الأحد، أن السفير عمل كزميل باحث في معهد القانون والفلسفة الشرقية التابع لأكاديمية العلوم في طاجيكستان خلال الفترة من عام 1992 إلي عام 1993، ثم عمل كمشرف للمركز الصحفي لوزارة الداخلية خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1996، وأصبح رئيسا للمركز الصحفي لوزارة الدفاع والسكرتير الصحفي لوزير الدفاع خلال الفترة من عام 1996 إلي عام 2005.

وأضاف أن السفير الجديد شغل منصب كبير المستشارين للمكتب الصحفي، ومستشار للرئيس الطاجيكي، ورئيس المجموعة المعلوماتية والتقنية للمكتب الصحفي خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015، مشيرًا إلى قرار الحكومة الطاجيكية بتعين قاسمي مدير لوكالة الأنباء الوطنية (خاور) في يونيو عام 2015.

وأوضح البيان أن الرئيس طاجيكستان عين قاسمي كسفير لبلاده في السعودية عام 2016، ثم أصدر قرارا؛ ليتولى منصب سفير بلاده في مصر في 31 أغسطس الماضي، لافتا إلى أن قاسمي يتقن اللغة العربية.

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