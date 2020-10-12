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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد تشكر مدير الصحة العالمية على جهود مكافحة كورونا: أنقذت الملايين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:24 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، على جهوده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الفترة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، في كلمتها ضمن فعاليات الدورة الـ67 للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، والتي تعقد إلكترونيًا لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والإثنين: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين، ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأضافت: إنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ إن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.

وأوضحت «زايد» أن الوضع الراهن بالمنطقة يضع ضغوطًا غير مسبوقة على دولها وشعوبها التي تشهد تطورات متلاحقة، خاصة اللاجئين والصراعات الداخلية.

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