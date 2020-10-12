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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

صحة المواطن أولا.. جهود الحكومة لإعادة بناء منظومة التأمين الصحي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:04 م
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي
نوران إمام
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ضمن خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدأت الحكومة في إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي بعدما أصابته حالة من الركود والإهمال لسنوات طويلة، وتشكل منظومة التأمين الصحى الجديدة - التي بدأت الدولة بالفعل في تطبيقها- تحولًا نوعيا فيما يحظى به المصريين من خدمات صحية وعلاجية رفيعة المستوى تليق بالمواطن المصري وذلك وفق المعايير العالمية، وترصد" الدستور" 6 معلومات عن التأمين الصحي الجديد:

1- كانت محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التي تم تفعيل منظومة التأمين الصحي بها، وذلك قبل عام ليستفيد ما يقارب من مليون شخص بالخدمات الصحية بمعايير عالمية بقيمة رمزية.

2- بدأت الدولة ببناء قدرات البنية التحتية للمنظومة الصحية من جديد مستعينة بأسس علمية وتكنولوجية من الجيل الثاني في الرعاية الصحية فضلًا عن تقديم الخدمة والتي تحقق معايير عالمية وجودة بمستوى رفيع لكل أطياف الشعب ولتحقيق العدالة الاجتماعية.

3- تم تسجيل حوالي 3 ملايين مواطن مصري بمحافظات مختلفة من المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة بالتأمين الصحي، والتي شملت 6 محافظات جديدة وهي "الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، وجنوب سيناء، والسويس".

4- سيتم تفعيل منظومة التأمين الصحي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل "تجريبي"، بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية بتكلفة تبلغ حوالي 19 مليارا و750 مليون جنيها، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيها لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و625 مليون جنيها لمحافظة الأقصر.

5- تم تفعيل المنظومة لحوالي 2 مليون مواطن في العام الماضي، فيما بلغت معدلات رضا المنتفعين 92% طبقا لتقرير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

6- الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الجديد لا يحتاج سوى بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، ويكون التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

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