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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مدير ثلاجة سلع غذائية يهدد صحة المواطنين بالقليوبية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:03 م
ضبط مدير ثلاجة
ضبط مدير ثلاجة
كتب صلاح حسنى
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمدينة بقليوب؛ وذلك لجمعه كميات من المواد الغذائية من اللحوم والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدا لطرحها بالأسواق، مما يمثل خطورة على صحة المواطنين.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين يفيد ورود معلومات بقيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمدينة قليوب بجمع كميات من المواد الغذائية من اللحوم والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق، مما يمثل خطورة على صحة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2٫64 طن رنجة ومفروم لحوم، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بقليوب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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