جامعة أسيوط تعلن الجدول الزمني لتسكين الطلاب

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، الجدول الزمني لتسكين الطلبة والطالبات المقبولين بالمدينة الجامعية.وأضاف أنه سيجري تسكين طلاب كليات الطب البشرى، طب الأسنان، الطب البيطري، التمريض، الصيدلة يوم الخميس 15 أكتوبر، وأما كليات العلوم، الهندسة، حاسبات ومعلومات، فنون الجميلة، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية يوم الجمعة 16 أكتوبر، وكليات التربية، التربية النوعية، التربية الرياضية، التربية الطفولة المبكرة يومي السبت 17 أكتوبر و‪الأحد 18 أكتوبر‬، وكليات الخدمة الاجتماعية، الآداب يوم الاثنين 15 أكتوبر.وكليات التجارة، الحقوق، الزراعة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر ويتم تقديم طلبات التخلفات يومي ‪الأربعاء 21 أكتوبر‬ والخميس 22 أكتوبر‬، على أن يتم إجراءات تسكين الطلاب القدامى بالمباني المعلقة كلا حسب المبنى المحدد له والمعلن مسبقاَ على موقع الزهراء وعلى الصفحة الرسمية للمدن الجامعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالنسبة للطلاب الجدد ضرورة التوجه لإدارة الإقامة بالمدن الجامعية قبل موعد تسكينهم بـ 24 ساعة وفق الجدول الزمني المعلن وذلك لتحديد المبنى المخصص لهم.و نوه نائب رئيس الجامعة على الطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية سداد الرسوم التي تقرها إدارة المدينة الجامعية سنويا واستكمال التسكين خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان وإلا سقط حقه في الإقامة، مؤكدا أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قطاع المدن الجامعية وتسخير كافة إمكانيتها من أجل تسهيل عملية تسكين الطلاب القدامى والجدد وتوفير بيئة صحية وجيدة لأبنائها الطلاب تزامنا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجامعي 20202021.يأتي في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمتضمنة تعقيم وتطهير المباني وتقليص عدد الطلاب في كل غرفة بما يحافظ على سلامة كافة الطلاب المغتربين في مختلف الكليات.