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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم آمال تمرير حزمة التحفيز الأمريكية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:03 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ.ش.أ
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استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين على ارتفاع، بدعم آمال المستثمرين بشأن تمرير حزمة تحفيزية إضافية تستهدف دعم الاقتصاد الأمريكي قبل أسابيع قليلة من انطلاق سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنحو 0.2% عند 371 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.25% مسجلا 4959 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.19% عند 13076 نقطة، كما سجل مؤشر"فوتسي إم آي بي" الإيطالي ارتفاعا بنسبة 0.10% عند 19614 نقطة.

وتحظى المفاوضات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس حول حزمة تحفيزية إضافية على اهتمام بالغ من قبل المستثمرين، لاسيما بعد التطورات الأخيرة ورفض نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المقترح الجديد الذي تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي.

ونقل موقع ماركت ووتش المعني بالشأن الاقتصادي العالمي عن بول دونوفان، كبير المحللين لدى مجموعة (يو بي إس) لإدارة الأصول قوله إن "المباحثات بين الكونجرس والبيت الأبيض بدأت تشبه المفاوضات التي تخوضها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق ما بعد الانفصال (بريسكت)، فكلاهما أصبح مملا ولا نهاية له".

وكانت إدارة الرئيس ترامب قد قررت رفع قيمة برنامجها المقترح لتحفيز الاقتصاد الأكبر عالميا من 1.5 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولارعلى أمل الوصول إلى اتفاق في شأنه مع الديمقراطيين قبل أقل من أربعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.

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