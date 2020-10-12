حبس عاطل قتل «تاجر خردة» بسبب خلافات مالية في القليوبية

قررت نيابة قليوب بالقليوبية، حبس عاطل لاتهامه بقتل تاجر خردة بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت ضبط إحضار متهم ثان في الواقعة وإرسال الأداة المستخدمة في الواقعة للمعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث حول ظروفها وملابساتها.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى بدائرة مركز قليوب، وتبين أن الجثة لشخص بها جرح طعني، وبسؤال شهود العيان، أفادوا أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق توقفت مركبة "توكتوك" بجواره وترجل منها شخص مجهول وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها ذلك الشخص بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب صحبة قائد المركبة.وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوكتوك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة أسفل مسكن المتهم الثاني وضبط السلاح المستخدم، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.