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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة طفل بجوار مصرف بملوي في المنيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
جثة طفل
جثة طفل
المنيا ـ على حسين
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عثرت أجهزة الأمن بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، على جثة طفل ملقاة بجوار المصرف القبلي، تم نقلها لمستشفى ملوي العام قبل دفنه بمقابر الصدقة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، يفيد العثور على جثة طفل بجوار المصرف القبلي على أطراف مدينة ملوي من الناحية القبلية، ونقلها لمشرحة مستشفى ملوي العام.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 34036 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ملوي والعرض على النيابة العامة، التي قررت تسليم جثة الطفل لأحد المواطنين من أصحاب مقابر الصدقة لدفنها، مع وضع علامة على قبره وتكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة لمعرفة والد ووالدة الطفل وسبب وظروف الواقعة.

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